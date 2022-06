Ambulanța Gorj angajează 6 medici Serviciul de Ambulanța Județean Gorj angajeaza 6 medici. Au fost scoase la concurs cinci posturi la Stația centrala de la Targu Jiu și un post la Substația de la Targu-Carbunești. Potrivit Serviciului de Ambulanța Județean Gorj, unitatea sanitara are nevoie de medici specializați in medicina generala sau medicina de familie. Se cauta personal chiar aflat in ultimul an de rezidențiat, daca au una din cele doua specializari. Persoanele interesate și care indeplinesc toate condițiile pot sa iși depuna dosarul de candidat pana in data de 27 iunie, la Stația centrala a Serviciului de Ambulanța Județean… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, in colaborare cu polițiști din cadrul Poliției Orașului Bumbești-Jiu și un reprezentant al Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Gorj, au desfașurat vineri activitați care au avut ca scop conștientizarea tinerilor asupra…

- Novaci, zoni strategica, in valoare de aproape 2 milioane de euro. A fost obținuta deja finanțarea necesara din partea Companiei Naționale de Investiții. Suma asigura serviciile de proiectare și de execuție a lucrarilor la centrul de intervenție al Inspectoratului pentru Situații de Urgența, in localitatea…

- Potrivit Ministerului Sanatații, in Romania au fost inregistrate in ultimele 434 de noi infectari cu SARS CoV 2. O persoana a murit. In momentul de fața: 615 persoane sunt internate in secții, din care 39 sunt copii; 87 de persoane sunt internate in ATI. Din cele 87 de persoane internate in ATI, 80…

- Un barbat, de 41 de ani, din Novaci, a fost adus in tare grava la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu, dupa ce a fost reținut de mascați Barbatul a ajuns pe mana polițiștilor pe 20 mai, dupa ce nu ar fi oprit la un filtru al Poliției Rutiere și ar fi acroșat cu oglinda mașinii un om al legii.…

- Spitalul Județean de Urgența Targu Jiu nu poate sa angajeze tot personalul incadrat in pandemia de coronavirus. La nivelul Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu, 86 de persoane sunt angajate in prezent in baza Legii 55/2020-privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei…

- Incepand cu data de 1 iulie, vaccinarea impotriva COVID-19 se va putea face exclusiv in cabinetele medicilor de familie, se arata in proiectul de Ordonanța de Urgența a guvernului care a fost aprobat, joi, 14 aprilie. Documentul mai prevede faptul ca persoanele care se vor imuniza cu schema completa…

- Aproape nimeni nu dorește sa se angajeze ca psiholog la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Gorj. In schimb, este o concurența mare pentru doua posturi vacante de paznic la unul din centrele instituției. Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Gorj a scos…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Gorj a decis sa suplimenteze efectivele de pompieri prezenți intr-o tura, din cauza numarului mare de incendii din fiecare zi. Au fost și perioade in care au avut loc zeci de incendii in 24 de ore. Potrivit ISU Gorj, joi dupa-amiaza ardeau campuri in localitațile:…