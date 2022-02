Ambulanță fără pacient, implicată într-un accident rutier O autospeciala de la Serviciul de Ambulanta din Argeș a fost implicata intr-un accident de circulatie, pe strada Smeurei din Pitești. Potrivit primelor informații, șoferul un autoturism a patruns pe contrasesns unde s-a izbit de echipajul medical. La fața locului s-au deplasat echipaje de salvare, dar și polițiștii. Echipajul medical era fara pacient iar in autoturism […] Articolul Ambulanța fara pacient, implicata intr-un accident rutier apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

