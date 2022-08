Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite, in urma unui accident produs aseara, in municipiul Buzau, in eveniment fiind implicata și o ambulanța a Serviciului Județean. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca o ambulanța condusa de catre un șofer buzoian, in varsta de 41 de ani, pe strada Carpați catre…

- O ambulanta a fost implicata, marti seara, intr-un accident rutier produs pe strada Oltului din municipiul Buzau, un membru al echipajului si soferul celeilalte masini implicate fiind raniti, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Pompieri militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș asigura masuri PSI in cazul producerii unui accident in municipiul Targu Mureș, strada Targului. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul mașinii și a intrat intr-un stalp de electricitate, doborandu-l pe carosabil, blocand circulația in zona.…

- O femeie cu un copil au fost striviți de o mașina, pe o strada din Chișinau. Accidentul s-a produs pe o trece de pietoni, in timp ce victimele traversau strada. Potrivit imaginilor video, totul s-a intamplat miercuri, in data de 13 iulie, la ora 17:20. Autorul imaginilor susține ca femeia și copilul,…

- Astazi dimineața, in jurul orei 4:30, pe strada Ismail, inspectorii de patrulare au stopat pentru verificari șoferul unui automobil, care se deplasa haotic. La volan se afla un barbat de 30 de ani, care avea un comportament asemanator consumatorilor de alcool. Șoferul a fost escortat la Dispensarul…

- O tragedie imensa a avut loc, joi seara, in Buftea, acolo unde un copilaș de patru ani a fost spulberat de un autoturism, in timp ce traversa strada. De fața era și mama sa, care a privit neputincioasa accidentul in care a fost implicat fiul sau. Impactul violent a fost surprins de camerele de supraveghere,…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs in aceasta seara, in Craiova. Doua autoturisme au intrat in coliziune și, din impact, unul a fost proiectat in alta mașina. Accidentul a avut loc in jurul orei 20.00, pe strada Frații Golești, din Craiova, potrivit IPJ Dolj. Din primele verificari…

- Mai multe persoane necunoscute au deschis focul, sambata seara, pe o strada aglomerata din Philadelphia. In urma atacului, cel puțin trei persoane și-au pierdut viața si alte 11 au ajuns la spital, a anuntat politia, informeaza AFP, citata de Agerpres . „Paisprezece persoane, din cate stim noi, au fost…