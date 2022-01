Ambulanța din București, depășită de numărul solicitărilor pentru testare COVID la domiciliu. Ce au decis autoritățile și unde se poate efectua testarea Oficialii din Ministerul Sanatații au avut o intalnire, sambata dupa-amiaza, dupa ce Ambulanța București-Ilfov a anunțat ca nu mai face fața solicitarilor. Mai multe centre de testare COVID se vor deschide de urgența in Capitala, pana duminica, pe langa marile spitale care trateaza cazuri de COVID, au decis autoritațile din domeniul de sanatate. Timpul de așteptare […] The post Ambulanța din București, depașita de numarul solicitarilor pentru testare COVID la domiciliu. Ce au decis autoritațile și unde se poate efectua testarea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de deplasarea catre centrele de testare apelați call-centerul DSP București (021 9462) pentru a afla care este cel mai apropiat centru și programul de funcționare, informeaza Ministerul Sanatații. "Nu va deplasați cu mijloace de transport in comun (publice sau private) daca suspectați ca sunteti…

- Masuri urgente in Bucuresti si Ilfov pentru cresterea accesibilitatii la testarea COVID 19 si pentru reducerea timpului de asteptare pentru pacientii care solicita testarea la domiciliu. Avand in vedere raportul serviciului de Ambulanta al Municipiului Bucuresti si judetului Ilfov SABIF , care informeaza…

- Mai multe centre de testare COVID se vor deschide de urgența in Capitala pe langa marile spitale care trateaza cazuri de COVID, au decis autoritațile din domeniul sanatații. Oficialii au avut o intalnire sambata dupa-amiaza, dupa ce Ambulanța București-Ilfov a anunțat ca nu mai face fața solicitarilor.

- 132 de laboratoare autorizate la nivel național emit rezultate la testarea COVID cu validare rapida, incepand de joi, pentru a pune in aplicare hotararea privind prelungirea starii de alerta, informeaza Ministerul Sanatatii. Ulterior, reteaua centrelor care vor putea emite rezultate cu validare rapida…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anunțat, luni, ca a fost descoperit primul rezultat pozitiv in școlile din Romania, in urma efectuarii testelor de saliva. Elevul va face testul PCR pentru confirmarea infectarii cu noul coronavirus. ”Am fost anuntat in urma cu putin timp de DSP Bucuresti ca s-a…

- Ministerul Sanatații vrea ca testarea persoanelor suspecte de COVID-19 sa se poata face și in cabinetele medicilor de familie, iar tratamentul pacienților infectați sa fie facut in regim ambulatoriu. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila a avut astazi, o prima intalnire cu reprezentanții societaților…

- Reguli noi pentru testarea COVID-19 la domiciliu in Capitala. De marți, bucureștenii care au simptome specifice infecției cu SARS-CoV-2 se pot programa pentru testare la numarul de call center al DSP sau online. Decizia vine pentru a relaxa presiunea pusa pe serviciul de ambulanța, care a facut fața…

- Reguli noi pentru testarea COVID-19 la domiciliu in Capitala. De marți, bucureștenii care au simptome specifice infecției cu SARS-CoV-2 se pot programa pentru testare la numarul de call center al DSP sau online. Decizia vine pentru a relaxa presiunea pusa pe serviciul de ambulanța, care a facut fața…