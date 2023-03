Ambulanţa de la Iaşi, transformată în roabă. Cartofii, luaţi cu Salvarea din piaţă (FOTO) Urgenta medicala intr-o piata din Iasi! Pardon, urgenta alimentara. Mai mulți saci de cartofi au fost incarcati ca carati cu o Salvare, pe plaiurile moldovenesti. Angajații SAJ au vrut sa-și faca cumparaturile in timpul serviciului, dar au fost vazuți de catre cei din jur. Martorii scenei s-au aratat revoltați de gestul ambulanțierului, pentru ca in […] The post Ambulanta de la Iasi, transformata in roaba. Cartofii, luati cu Salvarea din piata (FOTO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

