Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 21 de ani este cercetat penal pentru vatamare corporala din culpa dupa ce, in cursul noptii de miercuri spre joi, a provocat un accident rutier in timpul caruia mai multe persoane au fost ranite. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Sambata de coșmar in Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente…

- Vicepreședintele PNL Adrian Cozma a reacționat dur, vineri, la Antena 3, dupa ce purtatorul de cuvant al UDMR i-a transmis președintelui Klaus Iohannis ca formațiunea maghiara nu are ce explicații sa dea pentru afirmațiile facute in Romania de premierul ungar Viktor Orban. Fii la curent cu…

- Purtatorul de cuvant al UDMR, Hegedus Csilla, a declarat vineri, pentru Antena 3, ca formațiunea maghiara nu va da niciun fel de explicații, dupa ce președintele Klaus Iohannis a cerut UDMR „clarificari publice” dupa afirmațiile facute de Viktor Orban. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- O alarma s-a declanșat la scurt timp dupa ce președintele roman Klaus Iohannis a intrat in hotelul unde este gazduit in capitala ucraineana, transmite Antena 3. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Politistii constanteni au deschis o ancheta dupa ce un tanar a fost scos din mare inconstient, duminica dupa amiaza, in statiunea Costinesti, iar ulterior a decedat. Reprezentantii Serviciului Judetean de Ambulanta au precizat ca acesta avea un traumatism cranian grav. Victima nu a fost deocamdata…

- Un tanar care conducea o motocicleta pe DN 1, in zona Nistoresti, a ajuns, marti seara, la spital in urma coliziunii cu o autospeciala de Politie, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- O ambulanta a fost implicata, duminica dimineața, intr-un accident produs in orașul Brașov. Doua persoane au ajuns la spital, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…