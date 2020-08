Stiri pe aceeasi tema

- Accident la limita tragediei! O ambulanța in care se afla un pacient cu COVID-19 a cazut de pe un pod, dupa ce s-a ciocnit cu o mașina. Patru persoane au fost accidentate, anunța, miercuri seara, Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Gorj.

- O femeie de 33 de ani din judetul Arges, care a solicitat o ambulanta fara a preciza ca este pozitiva la COVID-19, este cercetata penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor."A fost intocmit un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, ca urmare a faptului…

- In intervalul 08.07.2020 (10:00) – 09.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 17 decese (13 barbați și 4 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Argeș, Bihor, Bistrița-Nasaud, Brașov, Cluj, Dambovița, Galați, Gorj, București, Tulcea și Vrancea.

- Un barbat in varsta de 47 de ani, din Vatra Dornei, a murit in ambulanța care-l transporta spre Spitalul Municipal Radauți. Sambata dimineața, fratele barbatului a sunat la 112 și a cerut ajutorul unui echipaj medical.Persoana care a apelat serviciul de urgența le-a spus celor veniți la fața ...

- Cinci bistrițeni au fost depistați pozitiv cu CoVid-19, in ultimele 24 de ore, 6 au fost declarați vindecați și externați, iar unul a decedat. De asemenea, 9 persoane au ieșit din carantina instituționalizata, iar alte 189 au intrat in izolare la domiciliu. La nivel național, in același interval, au…

- Bolnav de cancer, in varsta de 70 de ani, Vasile Țurcanu a fost luat cu salvarea de acasa, din comuna Coțușca, județul Botoșani, și a fost transportat intre spitale, inainte de a muri la Dorohoi, in dureri pe care soția lui le-a auzit la telefon.