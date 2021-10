Ambulanță care transporta pacienți la dializă, răsturnată în Teleorman Accident grav, vineri seara, in judetul Teleorman. Patru persoane au fost ranite, dupa ce ambulanta privata care le transporta la dializa s-a rasturnat intr-un sant. Pe raza localitatii Troianul, autosanitara s-a rasturnat intr-un sant de pe marginea drumului, dupa ce soferul a pierdut controlul volanului. In urma impactului, soferul si trei pacienti au fost raniți. […] The post Ambulanța care transporta pacienți la dializa, rasturnata in Teleorman appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

