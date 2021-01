Ambulanță care transporta organe, implicată în accident la Florești. Organele au ajuns cu echipajul de poliție la aeroport Un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța Bihor a fost implicat intr-un accident rutier, pe DN1 E60, in localitatea clujeana Florești. In urma impactului, o persoana a fost ranita. Alarma la 112 a fost data sambata seara. Autospeciala transporta spre Aeroportul Cluj-Napoca organe umane, avand in funcțiune doar semnalele luminoase, potrivit primelor informații. Ambulanța a lovit in spate o mașina, pe care a proiectat-o in alt autoturism aflat pe același sens de mers. Șoferul din prima mașina lovita de autosanitara a fost ranit și a ajuns la spital. Pentru ca ambulanța a ramas blocata la locul… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

