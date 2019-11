Stiri pe aceeasi tema

- O ambulanta care transporta doi pacienti la spital a fost atacata cu pietre, vineri noapte, de mai multi protestatari revoltati de cazul tinerei de 19 ani din Braila, care a decedat la o luna dupa ce a nascut, pentru ca a facut septicemie din cauza unui rest de placenta uitat in uter dupa nastere.…

- Inspectorii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Braila sunt pe teren si verifica intreg parcursul pe care l-a avut pacienta de la externarea din spital si pana la deces, a declarat vineri directorul institutiei, Gabriel Ciochina, in cazul tinerei de 19 ani care a decedat la o luna dupa ce a nascut la…

- Ministrul Sanatații trimite Corpul de Control la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Braila, dupa ce o tanara de 19 ani a murit la o luna dupa nastere. Medicii spitalului sunt acuzați de malpraxis. Ministrul Victor Costache cere sa fie verificat modul in care a fost ingrijita tanara de 19 ani. Tanara…

- Victor Costache, ministrul Sanatatii a solicitat reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica Braila sa demareze de urgenta o actiune de control la Spitalul Judetean Braila in cazul tinerei de 19 ani care a decedat la o luna dupa ce a nascut, anunta Ministerul Sanatatii.

- Noul ministru al Sanatații, Victor Costache, a cerut Direcției de Sanatate Publica Braila sa efectueze controale la Spitalul Județean, dupa ce o tanara in varsta de 19 ani a murit dupa ce a nascut.

- Victor Costache, ministrul Sanatații a solicitat reprezentanților Direcției de Sanatate Publica Braila sa demareze de urgența o acțiune de control la Spitalul Județean Braila in cazul tinerei de 19 ani care a decedat la o luna dupa ce a nascut, se arata intr-un comunicat remis presei.Echipa…

- Rude, prieteni si cunoscuti s-au strans joi seara - zi in care tanara mama, Ana Maria Paduraru, a fost ingropata - in fata spitalului, unde au aprins mai multe lumanari si au cerut sa li se faca dreptate in acest caz, avand in vedere ca, in decurs de 24 de ore, tinerei mamici care a nascut prin cezariana…

