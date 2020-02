Ambsada SUA la Bagdad a fost atacată cu rachete. S-au auzit cel puţin patru explozii VIDEO S-au auzit explozii puternice in centrul Bagdadului unde se afla ultrasecurizata Zona verde, sediul institutiilor irakiene si al mai multor ambasade. Aceste explozii, care au avut loc in jurul orei 02.30 ora Romaniei, au declansat sirenele de la alarma ambasadei americane, potrivit unei surse diplomatice. Ele au fost urmate de un survol aerian in zona, a constatat un jurnalist de la AFP. Atacurile cu rachete contra soldatilor, diplomatilor sau a instalatiilor Statelor Unite in Irak s-au inmultit de la sfarsitul lui octombrie 2019. Ele au ucis un american si un soldat irakian. Niciunul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ultima ninsoare a fost in 2008, dar atunci zapada nu s-a prea așezat, pe jos fiind mai mult noroi, precizeaza corespondentul AFP in capitala irakiana. Mulți irakieni, tineri și batrani spun ca este pentru prima oara in viața lor cand vad zapada și mulți, mai ales tinerii, au fugit afara pentru o…

- Presedintele american Donald Trump i-a atentionat duminica pe liderii iranieni, cerandu-le sa nu ii ucida pe protestatarii care isi manifesta indignarea pe strazile din Teheran dupa prabusirea avionului ucrainean, relateaza AFP, scrie Agerpres."Catre liderii din Iran - Nu va ucideti protestatarii!",…

- Dupa ce Ucraina si Canada au cerut identificarea si pedepsirea celor vinovati de doborârea avionului Boeing 767 al companiei aeriene Ukraine International Airlines (UIA), un general iranian a iesit în fata si si-a asumat responsabilitatea în producerea acestei tragedii. …

- Donald Trump a reacționat dupa ce Iran a atacat cu rachete balistice bazele al-Asad și cea din Erbil, din vestul Irakului, care gazduiesc soldați americani. „Totul este bine! Iranul a lansat rachete asupra a doua baze militare din Irak. Evaluarea victimelor și pagubelor este in desfașurare acum. Pana…

- O reuniune de urgența a NATO a fost convocata de secretarul general Jens Stoltenberg , ca urmare a tensiunilor din Orientul Mijlociu. In capitala Irakului a avut loc un nou atac care a vizat ambasada Americii. Reuniunea Alianței Nord Atlantice se va organiza la nivel de ambasadori și este programata…

- El a spus ca unele din aceste obiective iraniene "sunt de nivel foarte inalt si foarte importante pentru Iran si pentru cultura iraniana". "Statele Unite nu mai vor amenintari!", a scris el pe Twitter. Donald Trump a mentionat ca numarul 52 corespunde cu cel al americanilor tinuti ostatici timp de peste…

- Manifestantii irakieni pro-Iran au parasit miercuri imprejurimile Ambasadei SUA la Bagdad din ordinul puternicelor militii paramilitare Hachd al-Chaabi, punand capat violentelor care au culminat cu atacarea inedita a cancelariei misiunii diplomatice, informeaza Agerpres, citand AFP. Escaladarea verbala…

- Departamentul de Stat american a cerut - sambata - Facebook, Instagram si Twitter sa suspende conturile liderilor regimului iranian pana cand internetul va fi restabilit in aceasta tara, potrivit AFP.Iranienii sunt rupti de lume de peste o saptamana din cauza intreruperii cvasitotale a retelei…