Cunoscut publicului larg prin faptul ca i-a indemnat pe credincioși sa nu se vaccineze, Episcopul Ambrozie al Giurgiului avea anul trecut o cu totul alta parere. In urma cu an, ierarhul a fost internat la Institutul „Matei Balș” timp de trei saptamani cu grave insuficiențe respiratorii din cauza imbolnavirii cu COVID 19 și a scapat dupa o experiența dura, dupa cum el insuși a relatat la acel moment. Intr-un interviu acordat pentru Revista „Lumea Credinței” in noiembrie 2020, ierarhul povestea despre calvarul prin care a trecut, dar și despre modul in care depașit boala datorita efortului depus…