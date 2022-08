Ambrozia, marele inamic de la sfârșitul verii Ambrozia e si anul acesta dusmanul persoanelor alergice. Zeci de oameni din marile orase au ajuns la spital in ultimele zile dupa ce au inhalat polenul otravitor. Medicii le recomanda sa evite cat pot de mult zonele cu ambrozie. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul administratiei separatiste sustinute de Rusia in regiunea Donetk, situata in estul Ucrainei, a afirmat, miercuri, ca un proces al luptatorilor capturati din regimentul ucrainean Azov se va desfasura pana la sfarsitul verii, cel mai probabil in orasul-port Mariupol, relateaza, joi, Reuters, conform…

- Agenția de Turism Travel Plaza și cotidianul Deșteptarea au derulat in parteneriat cel mai mare concurs al verii, concurs cu un premiu impresionat, un sejur de doua persoane cu transport avion inclus la un hotel de 5 stele UAI in Belek, Antalya. Cateva sute de bacauani au trimis plicurile cu taloanele…

- Vremea calda este un test sever pentru persoanele cu hipertensiune arteriala și alte patologii ale sistemului cardiovascular. Cardiologul Nana Pogosova a subliniat, intr-un interviu, ca, in cazul in care suferiti de boli de inima, aproape orice schimbare de temperatura poate fi periculoasa pentru…

- Ce se intampla in corpul tau daca bei apa rece in timpul verii? Tot ceea ce ne dorim in sezonul estival, și mai ales pe caldura care ne apasa in aceste zile, este un pahar de apa rece. Dar iata ca acel pahar cu apa rece ar putea fi dezastruos pentru stilul de viața sanatos. […] The post Ce se intampla…

- Iata ca a venit și ziua cea mare pentru concurenții din casa Mireasa, ziua in care se casatoresc. Toți concurenții sunt emoționați, iar inainte de a spune marele „DA” in fața primarului, cuplurile iși spun juramintele de dragoste. Alina și Valentin sunt primii din casa care fac marele pas al relației…

- Printr-un ordin aparut marți, Ministerul Apararii Naționale (MApN) stabilește cadrul procedural privind transformarea unor funcții civile de medic din spitalele ce țin de acest minister in funcții militare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ucraina intentioneaza sa reia negocierile de pace cu Rusia pana la sfarsitul lui august, dupa ce va desfasura operatiuni de contraatac, informeaza sambata dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Pentru aceasta zodie urmeaza cea mai urata perioada din viața lor. Poate ar fi bine sa va gandiți serios la locul de munca pe care il aveți sau la relația amoroasa in care sunteți, caci exista șanse sa va distruga sanatatea. La sfarșitul lunii iunie, acești nativi vor ajunge pe mainile medicilor.