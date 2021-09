Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani se constata o explozie a numarului persoanelor alergice la ambrozie. Datele statistice arata ca peste 2,5 milioane de romani sunt alergici la ambrozie. Aproximativ 1 din 5 persoane s-au sensibilizat la acest polen. Pentru cei care sunt predispuși sa dezvolte alergii, formele pot sa fie…

- „Pur și simplu nu aveam aer, nu puteam sa respir, ceea ce te doboara. Nu puteam sa deschid nicio sticla de apa”, este marturia unui tanar de 34 de ani care a ajuns la spitalul „Victor Babeș” din Timișoara cu afectare pulmonara de 80% dupa o vacanța in Italia. Starea barbatului s-a inrautațit dupa ce…

- Direcția Județeana de Statistica Maramureș ne ofera, prin datele oferite, o imagine de ansamblu asupra economiei din Maramureș. Datele sunt valabile pentru primele cinci luni din acest an. Astfel, aflam ca productia industriala realizata in perioada 1.I-31.V.2021, comparativ cu perioada similara din…

- Ministerul Sanatații și Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) au elaborat, in regim de urgența, cu consultarea Comisiei Multidisciplinare de Arsuri a Ministerului Sanatații, un proiect de act normativ pentru modificarea OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurari sociale…

- Vechimea instalației electrice, suprasolicitarea circuitelor, creșterea numarului de aparate folosite in cadrul procedurilor de tratament, toate acestea reprezinta riscuri pentru o posibila defecțiune a sistemului electric al unitații sanitare. De aceea, conducerea Spitalului de Boli Infecțioase și…

- 86% dintre romanii intervievați considera ca prietenii și rudele lor plecate la munca in afara țarii vor petrece vara aceasta concedii in care vor cheltui peste 1.000 euro in Romania, potrivit unui studiu recent realizat de TransferGo. Astfel, daca 60% dintre cei intervievați considera ca bugetul romanilor…

- Facebook știe foarte multe informații persoanale despre utilizatorii sai, iar daca te-ai hotarat sa scapi de ele, afla chiar acum cum poți sa șterge toate datele pe care Facebook le deține despre tine. Pentru unele persoane, colectarea datelor de catre Facebook nu este una mulțumitoare. Astfel, daca…

- Volkswagen anticipeaza un profit operational de circa 11 miliarde de euro in primul semestru, peste nivelul anterior pandemiei de Covid-19. Brandurile premium au fost mai putin afectate de deficitul actual de semiconductori la nivel mondial, a explicat producatorul auto german, adaugand ca divizia sa…