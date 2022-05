IPJ Braila: Buletin de presa - 18.05.2022

Nr. 63.224 din 18.05.2022 Cercetat penal pentru infractiuni la regimul rutier In data de 17 mai a.c., in jurul orei 08:00, politisti din cadrul Biroului Judetean de Politie Transporturi Braila, au oprit in trafic un barbat, in varsta de 56 de ani, din sat Constantin Gabrielescu, comuna Bordei Verde, ce conducea un ansamblu… [citeste mai departe]