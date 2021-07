Stiri pe aceeasi tema

- Fosta soție a actorului Johnny Depp, Amber Heard, a devenit mamica. Actrița a anuntat ca a intampinat in familia ei primul copil, o fetita care a primit un nume puțin mai neobișnuit, Oonagh Paige. Numele mijlociu a fost ales in memoria mamei actriței, Paige Heard, pe care Amber a pierdut-o... The post…

- Motiv de sarbatoare in familia lui Gal Gadot. Vedeta a adus pe lume ce de-al treilea copil și deja a publicat o fotografie cu micuța sa pe Instagram. Actrița a vrut sa impatașeasca cu fanii ei bucuria pe care o simte in acest moment și le-a marturisit si numele pe care l-a ales pentru fetița.

- Meghan Markle a nascut! Soția Prințului Harry a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa, așa ca fiul ei, Archie, se poate bucura de acum de un partener de joaca! Totuși, surpriza a venit din partea Ducilor de Sussex atunci cand vine vorba despre numele micuței ce are o semnificație speciala. Meghan…

- Cove, sau pe numele real Gabriel Coveșeanu, este vedeta care in fiecare dimineața poate fi urmarit la PRO TV. Dar, puțina lume iși mai aduce aminte de vremurile cand era casatorit cu Maria Movileanu, in urma cu aproximativ 10 ani. Motivele divorțului au fost halucinante, Maria Movileanu facand dezvaluirile.…

- Olimpia Melinte a nascut pentru a doua oara. Actrița din serialul „Vlad” a ajuns ieri la spital , dupa ce a avut contracții, iar in cateva ore a devenit mama din nou. Vedeta a postat pe contul de socializare, prima imagine cu fetița ei. Olimpia Melinte a postat pe Instagram, prima imagine cu fetița…