- Consiliul Federației a aprobat, in unanimitate, in sedinta plenara de miercuri, legea privind suspendarea valabilitatii Tratatului dintre Rusia și SUA privind masurile de reducere și limitare in continuare a armelor strategice ofensive (START, START-3). Documentul a fost inaintat Dumei de Stat de…

- SUA sunt cele care au distrus arhitectura stabilitatii internationale prin faptul ca au incetat sa-si onoreze angajamentele si au respins propunerile Rusiei cu privire la problemele de securitate globala, a denuntat miercuri presedintele Dumei de Stat (camera inferioara a

- Rusia a anunțat ca suspenda participarea la Tratatul cu SUA privind armele nucleare, relateaza Realitatea PLUS. Anunțul lui Vladimir Putin de marți creeaza o ingrijorare maxima in intreaga lume dupa anunțul președintelui Rusiei de a suspenda acest tratat. „Ma vad nevoit sa anunț astazi ca Rusia iși…

- Luni, 21 februarie, Vladimir Putin a venit in Adunarea federala a Rusiei (care reunește cele doua camere ale Parlamentului), pentru a rosti discursul anual catre națiune, in care s-a referit, așa cum toata lumea se aștepta, la razboiul din Ucraina, dar și la situația economica a țarii. Președintele…

- Rusia nu se pregatește pentru pace, ci pentru mai mult razboi. Concluzia aparține secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, dupa discursul susținut de Vladimir Putin, la un an de la invazia Ucrainei. „Nimeni nu ataca Rusia. Rusia este agresorul. Este un an de cand a lansat invazia și nu vedem…

- Secretatul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți, in urma anunțului președintelui rus Vladimir Putin privind retragerea Rusiei din tratatul New START cu SUA, pentru controlul armelor nucleare, ca Moscova demonteaza intreaga arhitectura de control al armelor. „Regret decizia de astazi de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti, in discursul adresat parlamentului, ca Rusia isi suspenda participarea la tratatul New START (Noul START, Tratatul privind reducerea armelor nucleare strategice) cu Statele Unite, care limiteaza arsenalele nucleare strategice ale celor doua parti, transmit…

- Vladimir Putin a declarat marti, in discursul adresat Parlamentului rus, ca Moscova isi suspenda participarea la tratatul New START (Noul START, Tratatul privind reducerea armelor nucleare strategice) cu Statele Unite, care limiteaza arsenalele nucleare strategice ale celor doua parti.