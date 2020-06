Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, aflat in vizita oficiala la Iasi, a participat, vineri, la ceremonia din Cimitirul Evreiesc, dedicata comemorarii victimelor Pogromului. Potrivit unui comunicat de presa, aceasta este prima vizita oficiala a diplomatului israelian in afara…

- Președintele Klaus Iohannis a depus, joi, o coroana de flori Monumentul dedicat Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și la Monumentul „Kilometrul zero al democrației”, cu prilejul marcarii a 30 de ani de la „Fenomenul Piața Universitații” și Mineriada din 13-15 iunie 1990.Dupa ce a depus coroana…

- Astazi se implinesc 4 ani de la tragicul accident aviatic, in urma caruia un elicopter SMURD Iasi, cu 4 membri ai echipajului la bord, s-a prabusit la Haragiș, in Republica Moldova. La 2 iunie 2016, medicul Mihaela Dumea, asistentul medical Adrian – Gabriel Sandu, pilotul Ilie Doru Gavril și copilotul…

- Perioada starii de urgența cauzata de pandemia cu noul Coronavirus a stramutat activitatea de prezentare a spectacolelor teatrale in mediul electronic. Cele aproape doua luni de distanțare impusa au devenit un interval foarte plin, cu evenimente adaptate la noul context. Sub titlul „La distanța, dar…

- Joi dupa amiaza, președintele Klaus Iohannis a parasit biroul de la Palatul Cotroceni și a mers la Monumentul „Mormantul Ostașului Necunoscut”, din Parcul Carol I, din București. In comparație cu ceilalți ani, cand sute de bucureșteni participau la eveniment, in acest an, din cauza epidemiei de coronavirus…

- Alaturi de Abuculesei, in acelasi dosar mai sunt condamnati si fratii sai, Ciprian si Savu Abuculesei, de 36, respectiv 43 de ani. Toti sunt din Tatarusi si sunt condamnati inca din 2008, sentinta fiind pronuntata de judecatorii englezi. Recent, Sorin Abuculesei a depus o cerere de la Tribunal prin…

- El a spus ca arena va fi amplasata in cartierul Moara de Vant, iar designul va fi inspirat din coroana Regelui Ferdinand I. "Noul stadion e in proiectare, nu s-a oprit nimic. Noi avem doua echipe de proiectanti, una care se ocupa de sala de sport, care e conturata 100- la nivel de studiu de fezabilitate,…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi a declarat ca pacientilor infectati cu COVID-19 le sunt asigurate cate trei mese pe zi: dimineata, la pranz si seara. Conducerea unitatii medicale a incheiat un contract cu o firma de catering.