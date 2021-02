Ambasadorul UE la Chișinău: Este îngrijorător când persoane implicate în frauda bancară decid privind formarea Guvernului Șeful Delegației UE la Chișinau, Peter Michalko, se declara ingrijorat de faptul ca persoane care au facut parte la frauda bancara sunt implicate in negocieri sau procesul de decizie privind formarea Guvernului. „Am vazut ca toți actorii politici s-au exprimat pentru alegeri anticipate ca o soluție potrivita pentru a ajunge la situația cand va fi posibil ca un Parlament de incredere sa susțina un Guvern funcțional, care va promova acest program de reforme și schimbari necesare. (…) Este ingrijorator cand persoane care au facut parte la frauda bancara sunt implicate in negocieri sau procesul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Uniunii Europene la Chisinau, Peter Michalko, considera ca este „ingrijorator” ca persoane care au participat la frauda bancara sa contribuie la procesul de formare a noului Guvern de la Chisinau. Diplomatul european face referire la deputatii din asa-numita Platforma „Pentru Moldova”, din…

- „Este ingrijorator cind persoane care au facut parte la frauda bancara sint implicate in negocieri sau procesul de decizie privind formarea Guvernului”, a declarat șeful Delegației UE la Chișinau, Peter Michalko. Comentind, in cadrul ediției din 17 februarie a emisiunii Cotidianul LIVE, situația politica…

- Strategia pentru reformarea Justiției a fost discutata astazi in cadrul unei ședințe la Guvern. La intrunire au participat Ambasadorul SUA, Dereck J. Hogan, Ambasadorul UE la Chișinau, Peter Michalko, ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi, și consilierul prezidențial din domeniul justiției, Olesea…

- Strategia pentru reformarea Justiției a fost discutata astazi in cadrul unei ședințe la Guvern. La intrunire au participat Ambasadorul SUA, Dereck J. Hogan, Ambasadorul UE la Chișinau, Peter Michalko, ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi, și consilierul prezidențial din domeniul justiției, Olesea…

- Emil Boc a fost ales președinte al Asociației Municipiilor din Romania (AMR) pentru urmatorii patru ani. Primarii au cerut partidelor parlamentare constituirea cat mai urgenta a Guvernului și aprobarea bugetului de stat pana la sfarșitul anului 2020. Primarul orașului Cluj-Napoca, Emil Boc,…

- Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului a publicat ultimul bilant al pandemiei de coronavirus in Romania. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 109 de decese, 3.252 de persoane infectate cu COVID, in timp ce la ATI sunt internate 1.289 de persoane. Pana astazi, 14 decembrie, pe teritoriul…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a venit cu critici in adresa șefului Delegației UE, Peter Michalko, pentru „modul” in care s-a comportat oficialul in timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din țara. Declarația a fost facuta in cadrul unui briefing.

- Șase persoane, printre care ex-conducatorii instituțiilor bancare implicate in devalizarea sistemului bancar din republica, au fost reținute de Procuratura Anticorupție și PCCOCS, cu suportul operativ al CNA.