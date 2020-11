Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii Republicii Moldova pot vota duminica, la turul doi al alegerilor prezidentiale din aceasta tara, in 13 sectii organizate pe teritoriul Romaniei. In turul doi al alegerilor prezidentiale se vor confrunta Maia Sandu, proeuropeana, care a castigat primul tur de scrutin cu 36,16% din voturi, si…

- In turul II al alegerilor prezidențiale din 15 noiembrie peste hotarele țarii va fi deschis același numar de secții de votare ca in primul tur. Cetațenii din diaspora iși vor putea exercita dreptul la vot in 139 de secții. In cadrul unei conferințe de presa, ministrul Afacerilor Externe și Integrarii…

- CHIȘINAU, 28 oct – Sputnik. Un sondaj de tip exit-poll va fi desfașurat pe 1 noiembrie, in ziua in care va avea loc primul tur al alegerilor prezidențiale. © Sputnik / Miroslav RotariBuletinul de vot pentru prezidențiale: Iata ordinea candidaților Din cauza pandemiei de COVID-19, sondajul…

- La alegerile prezidentiale din 1 noiembrie din Republica Moldova, alegatorii nu vor putea fi transportati organizat la sectiile de votare, a anuntat Comisia Electorala Centrala de la Chisinau, citata de Agerpres.

- Autoritatile de la Chisinau au admis vineri ca la alegerile prezidentiale prevazute sa aiba loc la 1 noiembrie in Republica Moldova exista riscul ca pentru diaspora sa fie deschise mai putine sectii de vot decat numarul aprobat de Comisia Electorala Centrala din cauza situatiei epidemiologice in tarile…

- 305 secții de votare vor fi deschise pe teritoriul municipiului Chișinau, pentru desfașurarea alegerilor președintelui Republicii Moldova, din 1 noiembrie 2020. O dispoziție in acest sens a ost semnata de primarul general, Ion Ceban.

- Comisia Electorala Centrala informeaza ca pentru alegerile Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020, au fost constituite, in total, 2143 de secții de votare, noteaza Noi.md. Dintre acestea, 139 de secții de votare au fost constituite pentru cetațenii Republicii Moldova aflați peste hotarele…

- CHIȘINAU, 26 sept - Sputnik. Comisia Electorala Centrala a decis deschiderea a 139 de secții de votare pentru scrutinul din 1 noiembrie, in afara țarii. Decizia a fost luata in cadrul ședinței de astazi cu votul a opt membri. Inițial, Comisia Electorala Centrala propune deschiderea a 145 de…