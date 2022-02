Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de la București și Chișinau vor semna acordul de grant in suma de 100 de milioane de euro, vineri, in urma ședinței comune a Guvernelor din Moldova și Romania. Despre asta a anunțat premierul Natalia Gavrilița, in cadrul unui briefing.

- SUA "continua sa lanseze apeluri la diplomatie" pentru rezolvarea crizei legata de Ucraina, dar "suntem pregatiti pentru orice" scenariu, a avertizat luni presedintele american Joe Biden, citat de AFP, potrivit Agerpres. El a indicat ca SUA au "expus intreaga amploare a amenintarii" ridicate…

- Autoritațile romane saluta posibila alocare de trupe americane suplimentare pe teritoriul țarii noastre și - in premiera - de militari francezi, in contextul in care NATO vrea sa descurajeze o posibila intervenție militara a Rusiei in Ucraina.

- Marea Britanie nu a primit nicio cerere din partea Interpol in privința lui Veaceslav Platon și Gheorghe Cavcaliuc. Declarația a fost facuta de ambasadorul Marii Britanii la Chișinau, Steven Fisher, la „ Dimensiunea diplomatica” de la Moldova 1. „Vrem sa cooperam, dar nu o putem face fara o cerere oficiala…

- SUA au avertizat joi seara ca sunt "pregatite de orice scenariu" in privinta Rusiei, de la continuarea dialogului la represalii "severe", la finalul a trei runde de discutii diplomatice care nu au permis dezamorsarea unui nou posibil conflict in Ucraina, comenteaza

- Deputatul Dumei de Stat a Rusiei, Artem Turov, și-a exprimat indignarea fața de reținerea și percheziția de catre serviciile speciale moldovenești a jurnalistului rus Semion Pegov. "Pe linga situația reflectata pe larg privind neadmiterea neintemeiata și obraznica a cetațenilor ruși in Moldova, a avut…

- Comisia de la Venetia s-a aratat nemultumita de modul in care autoritatile de la Chisinau au promovat si adoptat modificarile la Legea Procuraturii ce se refera la modificarea componentei Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), dar si atributiile procurorului general. Drept reactie, ministrul…

- Autoritațile centrale creeaza probleme acolo unde acestea nu exista și nu se ocupa de probleme cu adevarat grave. Cel puțin asta a declarat primarul general al Capitalei, Ion Ceban, in emisiunea „Piatniza” cu Anatolii Gola” de la postul RTR Moldova TV, comentind intenția autoritaților centrale de a…