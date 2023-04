Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Ucrainei in Germania a criticat dur apelul la negocieri de pace cu Rusia lansat de mai mulți membri proeminenti ai partidului cancelarului german Olaf Scholz, Partidul Social Democrat (SPD), si ai miscarii laburiste din aceasta tara.

- Partidul Social-Democrat (SPD) al cancelarului federal german Olaf Scholz, formatiune care conduce primaria capitalei Berlin de mai mult de 20 de ani, a suferit duminica o infrangere usturatoare la alegerile locale ale acestui oras-stat, fiind devansat clar de catre conservatori, potrivit sondajelor…

- Apelul a fost facut marți, 7 februarie, de ministrul german de externe, Annalena Baerbock, care cere ca, in Siria „armele sa fie date de-o parte si toate eforturile sa se concentreze asupra ajutorului umanitar”, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.Șefa diplomației de la Berlin a spus ca „toti…

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki a declarat ca exista o neincredere tot mai mare in Germania din cauza politicii guvernului de la Berlin fata de Ucraina. El l-a atacat deschis pe cancelarul german Olaf Scholz, despre care a spus ca „nu face decat sa-i dea oxigen lui Putin” prin atitudinea pe…

- Prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki crede ca exista o neincredere tot mai mare in Germania din cauza politicii guvernului de la Berlin fata de Ucraina, relateaza joi DPA și Agerpres. ”As spune ca in urma cu un an multe tari aveau multa incredere in Germania”, a declarat Morawiecki pentru ziarul…

- Principalul propagandist al lui Vladimir Putin, moderator la postul Rusia-1, Vladimir Soloviov, i-a facut „naziști nenorociți” pe liderii politici de la Berlin, de la cancelarul Olaf Scholz, pana la ministrul de Externe Annalena Baerbock, și a spus ca teritoriul Germaniei devine o ținta legitima pentru…

- Social-democratul Boris Pistorius, ministrul de interne al landului german Saxonia Inferioara, a fost numit marti pentru a prelua portofoliul vacant de ministru federal al apararii, a anuntat guvernul de la Berlin intr-un comunicat, in contextul in care Germania este supusa unor presiuni tot mai mari…