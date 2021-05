Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Ucrainei in Thailanda, Andrii Beshta, a fost gasit decedat in camera unui complex hotelier din Koh Lipe, o insula din sudul țarii. Acesta se afla in vacanța cu fiul sau. Moartea sa este suspecta. Momentan nu a fost stabilita cauza exacta a decesului. Conform AFP și Agerpres, Andrii Beshta…

