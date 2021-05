Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Ucrainei in Thailanda a fost gasit mort, duminica, pe insula Koh Lipe, aflata in sudul tarii, unde se afla in vacanta cu fiul sau, potrivit politiei thailandeze. Cauza decesului este deocamdata necunoscuta, informeaza AFP, citata de Agerpres.

