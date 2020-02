Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de rezolutie britanic asupra Libiei ce urma sa fie supus, incepand de joi, unui vot in Consiliul de Securitate al ONU, a fost blocat de Rusia,potrivit unor surse diplomatice, informeaza AFP potrivit Agerpres. O procedura de acceptare tacita a fost stabilita pentru acest text ce expira…

- Deputatul PNL Ovidiu Raețchi a ironizat-o pe Viorica Dancila, care a spus ca decizia mutarii ambasadei Romaniei in Israel a fost luata din informații de la televizor. Raețchi a spus ca PSD trebuie sa iși ceara scuze pentru ca, din cauza acestei poziții, am pierdut inclusiv un loc in Consiliul de…

- Consiliul de Securitate a adaugat ca experti din Iran, Canada si Franta au studiat cu totii posibilitatea decodificarii cutiilor negre la Kiev.Avionul a fost lovit de o racheta pe 8 ianuarie la scurt timp dupa ce a plecat de la Teheran spre Kiev. Iranul a recunoscut ca a doborat avionul…

- Cel mai inalt organism de securitate al Iranului a promis vineri ca aceasta tara va razbuna ''la locul si momentul potrivit'' uciderea comandantului Fortei Al-Quds, generalul Qassem Soleimani, in urma unui raid american in Irak, informeaza AFP, potrivit AGERPRES.''America trebuie sa stie ca…

- Fostul director al Serviciului de Informatii si Securitate, Valeriu Pasat, a fost demis din funcție, in 2001, pentru ca a dispus interceptarea convorbirilor telefonice ale lui Vladimir Voronin, pe atunci președintele Republicii Moldova.

- Primele negocieri intra-siriene cu privire la o noua Constitutie nu au condus inca la un consens asupra principiilor constitutionale, a declarat vineri mediatorul Natiunilor Unite, Geir Pedersen, transmite sambata dpa. "Ar fi prea devreme sa spunem ca exista un acord asupra principiilor…

- Cinci tari europene au criticat miercuri la ONU decizia americana de a nu mai considera coloniile israeliene drept ilegale, fara a mentiona totusi direct Statele Unite, potrivit AFP, potrivit Agerpres.'Pozitia noastra asupra politicii de colonizare israeliana in teritoriile palestiniene ocupate,…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus ca neridicarea vizelor pentru SUA desi Polonia a reusit, neaderarea la spatiul Schengen si pierderea unui loc in consiliul de securitate ONU sunt esecuri de care nu este el vinovat.„Ridicatul vizelor e un procedeu tehnic si se intra conform legislatiei americane…