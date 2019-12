Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul agreat al Statelor Unite in Romania, Adrian Zuckerman, a subliniat, marti, la intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis, ca va actiona pentru a sprijini autoritatile romane in demersurile privind consolidarea statului de drept si lupta impotriva coruptiei, potrivit unui comunicat al Administratiei…

- Ambasada SUA la Bucuresti anunta, sambata, ca ambasadorul Hans Klemm si-a incheiat mandatul si a parasit Romania, in cursul acestei zile. "Va multumesc pentru caldura cu care m-ati primit peste tot in Romania. Sarbatori fericite tuturor!", este mesajul pe care l-a transmis ambasadorul Hans Klemm, potrivit…

- Astazi, la ora 13.15, Klaus Iohannis, presedintele Romaniei l a decorat pe Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti. Acesta a fost decorat la final de mandat, cu Ordinul National Steaua Romaniei. Hans Klemm a preluat functia de ambasador al SUA la Bucuresti in septembrie 2015,…

- Comisia Europeana arata intr-un comunicat oficial ca ultimul raport MCV privind justitia si lupta anticoruptie din Romania constata ”o involutie fata de progresele inregistrate in anii precedenti, situatie care constituie o sursa de preocupare majora”. Institutia europeana subliniaza ca a informat autoritatile…

- Comisia Europeana mentine MCV pentru Romania, prdcizand ca, de la ultimul raport, din noiembrie 2018, a constatat o involutie fata de progresele inregistrate in anii precedenti, situatie care constituie o sursa de preocupare majora. De asemenea, evolutia situatiei in primele luni ale anului 2019…

- Presedintele Klaus Iohannis a multumit, miercuri seara, Germaniei pentru "sustinerea principiala" pentru eforturile ferme si consecvente pe care le-a depus in ultimii ani, inclusiv in ultima perioada, pentru apararea si consolidarea statului de drept in Romania.

- Nascut in Romania, propus de Donald Trump pentru postul de ambasador al SUA la București, Adrian Zuckerman a primit avizul Comisiei de specialitate a Senatului american.Adrian Zuckerman a emigrat in Statele Unite, alaturi de familia sa, in SUA, la varsta de 10 ani. Citește și: Sorina…