Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat, sambata, ca a indemnat in mai multe randuri Guvernul roman sa fie predictibil in ceea ce priveste economia si sa fie transparent privind modificarile care pot afecta investitorii si a criticat modul in care Parlamentul a adoptat Legea offshore, care reglementeaza exploatarea gazelor din Marea Neagra, el spunand ca au fost incalcate toate principiile transparentei si negocierii si ca “este indoielnic”. “Aceasta lege a fost prezentata prima data spre vot luni la ora 15.00 si adoptata la 22.00”, a afirmat diplomatul american, potrivit…