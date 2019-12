Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, a transmis, marți, un mesaj de Anul Nou in care spune ca americanii sunt aici și vor ramane aici, iar ”impreuna vom realiza lucruri extraordinare”, potrivit Hotnews. Diplomatul vorbește despre reforma judiciara și spune ca a venit timpul ca toți romanii…

- „Romanii au suferit destul, acum este momentul ca ei sa prospere. Acum este timpul ca toti romanii sa isi creasca nivelul de trai, nu doar elita si cei cu legaturi politice“, a transmis ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Adrian Zuckerman, intr-un mesaj de Anul Nou.

- Ambasadorul SUA la Bucuresti "a ponegrit tehnologia chineza 5G fara temei", a afirmat purtatorul de cuvant al Ambasadei Chinei la Bucuresti, Tang Fujian, intr-un comunicat transmis marti, remis agerpres.ro. Potrivit sursei citate, vineri, ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, "a facut o…

- Fara stabilitate si stat de drept nu exista evolutie, iar Statele Unite ale Americii isi doresc o Romanie puternica economic in rolul de cel mai bun partener, declara noul ambasador al SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, intr-un interviu acordat Agerpres.Ambasadorul SUA isi exprima aprecierea fata de…

- Fara stabilitate si stat de drept nu exista evolutie, iar Statele Unite ale Americii isi doresc o Romanie puternica economic in rolul de cel mai bun partener, declara noul ambasador al SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, intr-un interviu acordat AGERPRES. Adrian Zuckerman abordeaza in interviu perspectivele…

- Ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, a declarat miercuri ca progresele inregistrate de Romania in cei 30 de ani de la caderea comunismului sunt extraordinare, insa a subliniat ca mai sunt multe lucruri de facutbpotrivit Agerpres. "Progresele inregistrate de Romania in acesti 30 de ani sunt…

- Ambasada SUA la Bucuresti anunta, sambata, ca ambasadorul Hans Klemm si-a incheiat mandatul si a parasit Romania, in cursul acestei zile. "Va multumesc pentru caldura cu care m-ati primit peste tot in Romania. Sarbatori fericite tuturor!", este mesajul pe care l-a transmis ambasadorul Hans Klemm, potrivit…