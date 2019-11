Stiri pe aceeasi tema

- ”Am fost ingrijorat de apelul” telefonic, scrie Alexander Vindman in declaratia sa preliminara, pe care urmeaza sa o prezinte marti in Congres si din care The New York Times (NYT) a publicat fragmente.”Eu nu credeam ca este potrivit sa i se ceara unui Guvern strain sa ancheteze un cetatean…

- Diplomatul american Bill Taylor a declarat ca Gordon Sondland i-a spus ca președintele Trump dorește ca Volodimir Zelenski sa declare public ca îl va investiga pe Bursima și alegerile din 2016, potrivit unei copii a unei marturii a lui Taylor obtinuta de CNN. „În timpul acelui apel…

- Donald Trump si-a impus avocatul personal diplomatilor insarcinati cu Ucraina si vroia ca Kievul sa ancheteze cu privire la Burisma, un grup ucrainean in domeniul gazelor naturale cu care avea legaturi fiul rivalului sau Joe Biden, Hunter Biden, a declarat joi ambasadorul american la Uniunea Europeana…

- Șeful interimar al Cancelariei prezidențiale a Statelor Unite, Mick Mulvaney, a recunoscut joi ca Donald Trump a înghețat un ajutor de 400 de milioane de dolari acordat Ucrainei în domeniul securitații, în încercarea de a pune presiune pe Kiev în privința anchetarii lui…

- Reprezentantul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Kurt Volker, a demisionat vineri, au anuntat surse familiare cu situația, potrivit Reuters. O plangere din partea u unui denuntator din cadrul comunitații de informații, care a fost publicata joi, l-a indicat pe…