- Ambasadorul in exercitiu al SUA in Ucraina, William Taylor, a declarat marti ca Donald Trump a conditionat ajutorul militar pentru Kiev de investigatiile asupra rivalului sau politic democrat Joe Biden, afirmatiile fiind denuntate de Casa Alba drept o "campanie de calomnii" la adresa presedintelui,…

- Șeful interimar al Cancelariei prezidențiale a Statelor Unite, Mick Mulvaney, a recunoscut joi ca Donald Trump a inghețat un ajutor de 400 de milioane de dolari acordat Ucrainei in domeniul securitații, in incercarea de a pune presiune pe Kiev in privința anchetarii lui Joe Biden, potrivit CNN citat…

- Donald Trump si-a impus avocatul personal diplomatilor insarcinati cu Ucraina si vroia ca Kievul sa ancheteze cu privire la Burisma, un grup ucrainean in domeniul gazelor naturale cu care avea legaturi fiul rivalului sau Joe Biden, Hunter Biden, a declarat joi ambasadorul american la Uniunea Europeana…

- Presedintele american Donald Trump l-a impus pe avocatul sau personal Rudy Giuliani diplomatilor insarcinati cu Ucraina si voia ca Kievul sa ancheteze compania de gaze ucraineana care il avea ca angajat pe fiul rivalului sau democrat Joe Biden, afirma ambasadorul american la Uniunea Europeana, Gordon…

- Donald Trump a vrut ca Ucraina sa ancheteze compania de energie Burisma care l-a angajat pe fiul rivalului sau Joe Biden, a declarat joi ambasadorul american la Uniunea Europeana, Gordon Sondland, în cadrul unei audieri din Congres, relateaza AFP. Președintele american a ”comandat”…

- Adversarii presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski si-au exprimat joi ingrijorarea privind criticile acestuia la adresa unor lideri europeni intr-o convorbire telefonica cu Donald Trump, transmite Reuters.Joe Biden este cel mai bine cotat in sondajele de opinie in cursa interna a Partidului…

- Presedintele american Donald Trump a negat luni ca ar fi conditionat acordarea unui ajutor militar de milioane de dolari Ucrainei de declansarea unei anchete din partea Kievului asupra fostului vicepresedinte SUA Joe Biden si a familiei sale, informeaza agentia de presa EFE si numeroase media ucrainene,…