- Temerile de o invazie rusa a Ucrainei sunt „hype și isterie”, iar prezența trupelor ruse în apropierea graniței cu Ucraina fac parte din procese normale, a declarat ambasadorul adjunct al Rusiei la ONU. Dmitri Polyanski a menționat ca, daca Rusia nu ar fi atacata extern…

- Generalul Mark Milley, presedintele sefilor de stat major, si Avril Haines, director al serviciilor nationale de informatii, au declarat in fata parlamentarilor din Camera Reprezentantilor intr-o sedinta cu usile inchise ca Putin planuieste sa inceapa exercitiile la mijlocul lunii februarie, relateaza…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat vineri ca este "convins" ca o invazie sau o incursiune militara rusa în Ucraina "nu se va întâmpla" exprimându-si speranta ca diplomatia va rezolva criza în curs, în special dintre Rusia si…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat vineri, 21 ianuarie, ca „nu se va intampla” o incursiune militara rusa in Ucraina si spera ca diplomatia va rezolva criza in curs, in special dintre Rusia si Statele Unite, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. „Nu ar trebui sa fie o interventie…

- Canada va oferi Ucrainei un imprumut de pana la 120 de milioane de dolari canadieni (95,6 milioane de dolari) si cauta alte cai de a sprijini Kievul in contextul in care criza cu Rusia se adanceste, a declarat vineri premierul canadian Justin Trudeau, relateaza Reuters. "Rusia are drept scop…

- Premierul britanic Boris Johnson a atentionat joi Rusia ca orice fel de incursiune in Ucraina ar fi un dezastru pentru lume si a repetat ca Londra sustine cu hotarare suveranitatea si integritatea Ucrainei.

- Rusia nu pregateste o invazie militara a Ucrainei, a declarat joi ambasadorul rus la Uniunea Europeana, Vladimir Cijov, dupa ce Moscova a trezit ingrijorari in Occident prin masarea de trupe in apropierea granitei cu Ucraina, informeaza Reuters preluat de agerpres. Vladimir Cijov a declarat intr-un…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a avertizat vineri Rusia ca orice incercare de a invada Ucraina va avea ”consecinte”, exprimandu-si ingrijorarea cu privire la comasarea unor trupe rusesti la frontiera acestei foste republici sovietice, relateaza The Associated Press.