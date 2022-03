Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA la Națiunile Unite, Linda Thomas-Greenfield, a calificat aceasta mișcare „inacceptabila” intr-un interviu pentru CBS News.„Inseamna ca președintele Putin continua sa intensifice acest razboi intr-o maniera total inacceptabila și trebuie sa continuam sa-i oprim acțiunile in cel mai puternic…

- Putin ordona ocuparea Donbasului. La ora 5:50, președintele Rusiei, Vladimir Putin, le-a cerut trupelor ucrainene sa depuna armele, printr-un mesaj public pe televiziunea naționala. Consiliul de Securitate al ONU se intrunea la New York, la aceeași ora. Liderul de la Kremlin a decretat inceputul „operațiunilor…

- „Am pregatit un pachet robust si cuprinzator de sanctiuni financiare si economice”, a declarat von der Leyen, adaugand ca sanctiunile includ „limitarea accesului la capitalul strain” si „controlul exporturilor, in special asupra bunurilor tehnice”. Pachetul de sanctiuni in cauza face referire si la…

- Statele Unite sint pregatite pentru contacte cu Rusia cu privire la situația din jurul Ucrainei la toate nivelurile. Despre acest lucru a declarat marți Reprezentantul Permanent al Statelor Unite la ONU, Linda Thomas-Greenfield, pe canalul TV MSNBC. "Președintele [Statelor Unite, Joe] Biden a vorbit…

- Dialogul dintre Statele Unite și Rusia pentru gasirea unei soluții diplomatice și evitarea unui conflict in Ucraina este inca viu, dar Moscova nici macar nu ia in calcul – deocamdata – retragerea celor peste 100.000 de militari pe care i-a dislocat la granița. In așteptarea raspunsului Kremlinul…

- Ambasadorul SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfield, a acuzat luni, în timpul unei reuniuni a Consiliului de Securitate, ca Rusia ca dorește sa trimita „pâna la începutul lunii februarie peste 30.000 de soldați” în Belarus, lânga Ucraina, relateaza AFP.„Avem…

- Escaladarea razboiului psihologic dintre Statele Unite și Rusia pe tema Ucrainei se apropie cu pași repezi de un punct in care ieșirea pașnica dintr-o criza cu ramificații ample ar putea fi imposibila, arata o analiza a CNN.

- Statele Unite „doresc sa creada” Rusia când afirma ca nu planuiește niciun atac asupra Ucrainei, a declarat luni ambasadorul SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfield, menționând ca mișcarile ruse de pâna acum denota opusul acestei poziții, potrivit AFP.„Vreau sa cred”,…