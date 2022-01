Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au trimis miercuri raspunsul scris la cererile ample de securitate ale Rusiei, un pas cheie intr-un proces diplomatic fragil, in conditiile in care Rusia a organizat noi exercitii militare pe uscat si pe mare in apropierea Ucrainei, transmite Reuters, potrivit News.ro. Ministerul…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a anuntat miercuri ca SUA au transmis raspunsurile scrise la cererile Rusiei privind garantiile de securitate, ca parte a negocierilor pentru evitarea unei escaladari militare ruse impotriva Ucrainei, si a subliniat ca nu va exista nicio schimbare in politica…

- Ambasadorul SUA la Moscova, John Sullivan, a venit miercuri la sediul MAE rus pentru a transmite raspunsurile scrise ale Washingtonului la cererile Moscovei privind securitatea europeana, a anuntat diplomatia rusa intr-un comunicat, relateaza agentiile internationale de presa.

- Ministerul rus de Externe a anunțat miercuri seara ca ambasadorul american în Rusia i-a transmis raspunsul Washingtonului la cererile Rusiei de retragere a NATO din Europa de Est, în contextul crizei ucrainene, potrivit AFP.Ambasadorul SUA John Sullivan „a predat raspunsul scris…

- Eforturile diplomatice intense dintre Statele Unite ale Americii și Rusia, desfașurate in aceasta saptamana și care au vizat dezamorsarea riscului unui conflict in Ucraina, nu au reușit sa duca la un consens. Diplomații din SUA și Rusia s-au intalnit la Geneva pe 9-10 ianuarie, la Consiliul NATO-Rusia…

- Statele Unite vor oferi finanțare pentru proiecte de întarire a graniței Ucrainei cu Rusia și Belarusul în contextul escaladarii tensiunilor dintre Moscova și Kiev, anunța agenția Reuters.Serviciul ucrainean de protecție a frontierelor a anunțat marți ca proiectele în valoare…

- "Statele Unite desfasoara o operatiune speciala pentru agravarea situatiei in jurul Ucrainei in timp ce dau vina pe Rusia", a declarat sambata purtatoarea de cuvant a ministerului de externe de la Moscova, Maria Zaharova, citata de ziarul Kommersant. Potrivit agentiei Reuters, diplomatia rusa…

- Uniunea Europeana trebuie sa explice Rusiei ca va plati un pret mare daca va actiona impotriva Ucrainei, a declarat miercuri premierul eston Kaja Kallas pentru Reuters, indemnand blocul sa convina rapid asupra modatitatii de descurajare a Moscovei. Cresterea activitatii militare de ambele…