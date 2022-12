Stiri pe aceeasi tema

Președintele rus Vladimir Putin a promulgat o lege care permite mobilizarea persoanelor care au comis infracțiuni grave, a anunțat vineri agenția de presa RIA, informeaza Rador

Presedintele rus, Vladimir Putin, a inspectat joi pregatirile rezerviștilor rusi mobilizați pe un poligon din Districtul Militar Vestic din regiunea Reazan, a relatat un corespondent al Agentiei de presa Interfax, relateaza Rador.

Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat vineri ca nu are in vedere "pentru moment" noi lovituri "masive" asupra Ucrainei, nici sa extinda mobilizarea pe care a ordonat-o in urma cu trei saptamani pentru a face fata esecurilor armatei sale, relateaza France Presse.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat, miercuri, ca trei noi localitati au fost recucerite de fortele de la Kiev in regiunea Herson, in sudul Ucrainei, unde trupele Moscovei sunt in dificultate, informeaza AFP.

Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat, vineri, natiunile occidentale, in discursul rostit cu ocazia anexarii a patru regiuni din sud-estul Ucrainei, ca vrea sa destrame Rusia si sa formeze natiuni mai mici, liderul de la Kremlin denuntand "ordinea mondiala unipolara" dominata de Statele Unite.

Presedintele rus Vladimir Putin a cerut joi sa fie "corectate erorile" din mobilizarea in curs in Rusia pentru ofensiva din Ucraina, in conditiile in care nemultumirea creste in fata convocarii adesea haotice a recrutilor, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Mihailo Podoliak, consilier al sefului cancelariei prezidentiale ucrainene, a declarat ca "referendumurile" care au inceput, vineri, in teritoriile Ucrainei aflate temporar sub ocupatia trupelor ruse nu reprezinta altceva decat un spectacol de propaganda al Rusiei pentru desfasurarea mobilizarii

Președintele rus Vladimir Putin nu iși da seama ca invazia Ucrainei este o greșeala, a declarat cancelarul german Olaf Scholz, dupa ce liderii au vorbit marți la telefon.