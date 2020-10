Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Zuckerman, ambasadorul american la București, a anunțat, astazi, printr-un comunicat postat de Ambasada SUA la București, un proiect uriaș intre Romania și America, in valoare de 8 miliarde de dolari,...

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a vorbit, vineri, in cadrul unei ceremonii restranse, despre atacurile de la 11 septembrie ce au avut loc in urma cu 19 ani si a evocat curajul salvatorilor si hotararea tarii sale de a invinge "dusmanii libertatii". "De la sosirea mea, in…

- Adrian Zuckerman, Ambasadorul SUA la București (sursa foto: Facebook\ U.S. Embassy Bucharest) Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, a lansat o noua serie de critici la adresa companiei chineze Huawei, pe care o acuza ca incearca ”sa induca in eroare poporul roman” prin campania de propaganda…

- Analistul de politica externa Claudiu Degeratu explica într-un interviu pentru Hotnews care sunt mizele și efectele schimbului dur de replici dintre ambasadele SUA și Chinei din România pe tema tehnologiei 5G. Implementarea tehnologiei 5G în România a fost și motivul…

- „Ambasada SUA in Romania folosește informații selective pentru a defaima compania Huawei” Dupa ce Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, a acuzat in cadrul unei editorial ca ”Huawei și stapanii ei comuniști chinezi au lansat recent o campanie de dezinformare lipsita de rușine incercand sa…

- Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, a scris un nou editorial cu privire la situația companiei Huawei in lume, cat și in Romania și pe care o acuza ca "merge in direcția greșita - corupție, crima și comunism".

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, l-a primit miercuri pe ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Adrian Zuckerman, in cadrul intalnirii fiind discutate mai multe teme, si anume combaterea infractiunilor financiare, a criminalitatii informatice, traficului de persoane, dar si digitalizarea Justitiei.Potrivit…

