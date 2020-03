Cuvinte de apreciere din partea reprezentantului la București al Executivului Statelor Unite al Americii, ambasadorul Adrian Zuckerman, pentru modul in care clasa politica romaneasca a știut sa gestioneze criza guvernamentala. Zuckerman apreciaza in mod deosebit, intr-o „declarație privind guvernul investit al Romaniei”, modul in care președintele Camerei Deputaților, social-democratul Marcel Ciolacu, a „a pus siguranta […] Articolul Ambasadorul SUA la București: „Marcel Ciolacu a pus siguranta Romaniei si a poporului sau mai presus de apartenenta politica” apare prima data in Opinia Buzau .