Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a vorbit, vineri, in cadrul unei ceremonii restranse, despre atacurile de la 11 septembrie ce au avut loc in urma cu 19 ani si a evocat curajul salvatorilor si hotararea tarii sale de a invinge "dusmanii libertatii".



"De la sosirea mea, in decembrie anul trecut, am experimentat impreuna multe premiere si acum stam aici impreuna pentru a marca prima noastra comemorare a evenimentelor de la 11 septembrie 2001, o zi pe care lumea nu o va uita niciodata", a spus diplomatul, potrivit unui discurs transmis de Ambasada SUA la Bucuresti.

…