Stiri pe aceeasi tema

- Determinarea Romaniei de a fi alaturi de Ucraina și de partenerii NATO in apararea democrației, a pacii internaționale și a securitații este un model pentru toți, a spus, miercuri, de Ziua Independenței SUA, ambasadorul SUA la București, Kathleen Kavalec.

- Ea a amintit ca aceasta misiune la Bucuresti a facut-o sa se intoarca in Romania, dupa 15 ani. De altfel, mare parte din discursul sau a fost rostit in limba romana.„Valorile democratice se afla in inima parteneriatului nostru strategic puternic si durabil. Romania si Statele Unite doresc sa construiasca…

- Marcel Ciolacu i-a amintit de Visa Waiver ambasadoarei SUA in Romania: Aceasta dimensiune fundamentala va cunoaste o dezvoltare exponentiala / VideoPremierul Marcel Ciolacu a declarat, a receptia de miercuri oferita de catre ambasada Statelor Unite la Bucuresti cu ocazia aniversarii Zilei Independentei,…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Determinarea Romaniei de a fi alaturi de Ucraina și partenerii din NATO, in apararea democrației, a pacii internaționale și a securitații, este un model pentru noi toți, a declarat ambasadoarea SUA la București, Kathleen Kavalec, miercuri, la recepția oferita de ambasada…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Ambasada SUA de la București, unde are loc recepția cu ocazia celei de-a 247-a aniversari a Zilei Independenței, ca „Romania și Statele Unite sprijina Ucraina și Republica Moldova pentru asigurarea securitații, a stabilitații și a parcursului lor…

- Judecatoarea Dana Girbovan, președintele Curții de Apel Cluj și a Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania, critica dur declarația ambasadorului SUA Kathleen Kavalec referitoare la instituția prescripției, despre care afirma ca „reflecta o mentalitate straina democrației și statului de drept”.…

- Printre maghiarii sanctionati de Washington se numara o serie de alti lideri ai IIB, printre care presedintele IIB, Nikolai Kozov, si Georgij Potapov, vicepresedintele Consiliului Guvernatorilor IIB. “Suntem ingrijorati de faptul ca guvernul ungar continua sa mentina legaturi stranse cu Rusia, in ciuda…

- Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, si omologul sau moldovean, Nicu Popescu, au discutat miercuri, la Bucuresti, despre stadiul eforturilor de integrare europeana a tarii vecine, precum si despre consecintele razboiului de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei si provocarile de securitate cu care…