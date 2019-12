Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA, Hans Klemm, a fost decorat de presedintele Romaniei Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm. Foto: Arhiva. Domnule ambasador Hans Klemm, domnule ministru, doamna Klemm, doamnelor și domnilor, Îmi face o deosebita placere sa ne întâlnim pentru a recunoaște…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca a discutat cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, despre "toate proiectele de interes comun din domeniile energetic, militar si de securitate". "Stiti foarte bine ca intre Statele Unite ale Americii si Romania exista un parteneriat strategic, care…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, vineri, o intrevedere cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, impreuna cu Terri Sewell, membru al Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, aleasa in Alabama, prilej cu care s-a discutat despre Parteneriatul strategic dintre Romania si…