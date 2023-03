Stiri pe aceeasi tema

- ”Un lucru de care am fost impresionata la intoarcerea mea in Romania este nivelul la care Romania a devenit lider in Europa in privinta energiei, atat in ceea ce priveste securitatea energetica, cat si independenta si diversificarea energetica, pentru ca ati investit in hidroenergie, in energie solara,…

