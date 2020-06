Ambasadorul SUA la Berlin, Richard Grenell, a demisionat

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni au protestat în marile orașe germane, în Marea Britanie, Polonia și Elveția. Ei cer mai multa libertate și „mai puține restricții Corona”. Se invoca și încalcarea drepturilor fundamentale ale omului. Numeroși contra-demonstranți au ieșit și ei în strada.…

- Brazilia a depasit marti Germania la numarul de cazuri de infectari cu noul coronavirus. In acest timp presedintele Jair Bolsonaro doreste redeschiderea salilor de sport si a saloanelor de infrumusetare, chiar daca tara sa devine un nou punct important al pandemiei, potrivit Reuters . Brazilia a confirmat…

- In ianuarie, Agenția Federala a Rețelei din Germania a acceptat cereri de retragere a conductelor Nord Stream și Nord Stream 2 din Directiva actualizata a gazelor UE, potrivittass.com. Agenția Federala Germana de Grila va lua o decizie in aceasta luna cu privire la daca normele Directivei…

- Berlinul nu intenționeaza sa raspunda nici unei sancțiuni americane plasate pe conducta de gaz Nord Stream 2, in ciuda faptului ca nu este de acord cu poziția SUA ca implicarea in proiect reprezinta o amenințare pentru NATO, a declarat Cabinetul Federal al Germaniei intr-un document, raporteaza APA…

- La o zi dupa ce Germania a desemnat Hezbollah drept organizație terorista, Iranul a „condamnat puternic” masura și a avertizat ca Germania va suporta consecințele deciziei sale. Autoritațile de la Teheran acuza Berlinul ca face pe plac Statelor Unite și Israelului, relateaza Deutsche Welle.…

- Eu cred ca Romania ar trebui sa fie recunoascatoare Germaniei ca face pentru cateva mii de cetateni romani ceea ce autoritatile romane nu sunt in stare. Si nu numai autoritatile de acum desigur, ci in mod cronic. Ceea ce s-a intamplat in Romania cu oamenii plecati catre Germania a fost revoltator…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a facut apel duminica la o interventie fiscala ambitioasa a UE, inclusiv o punere in comun a datoriilor, insa nu exista niciun indiciu privind o schimbare de pozitie a Germaniei in chestiunea 'coronabondurilor', relateaza DPA. "Este momentul sa actionam cu solidaritate,…

- O statuie a lui Vladimir Ilici Lenin va fi ridicata în orașul Gelsenkirchen, prima lucrare de acest fel din spațiul fostei Germanii de Vest, anunța Mediafax, citand The Guardian.Este o victorie a partidului de stânga MLPD, care a câștigat un proces cu autoritațile orașului,…