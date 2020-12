Ambasadorul SUA, în vizită oficială la Craiova și la Calafat Ambasadorul SUA, Excelența Sa, Adrian Zuckerman a fost, ieri, in vizita oficiala la Craiova pentru o donație de carte și mobilier Bibliotecii Județene. Excelența Sa a vizitat și municipiul Calafat, iar seara a avut o intalnire cu oamenii de afaceri din Dolj, la sediul Prefecturii Dolj. Centrul American Corner din cadrul Bibliotecii “Alexandru și Aristia Aman“ din Craiova a primit ieri vizita ambasadorului SUA, Excelența Sa, Adrian Zuckerman. Oaspetele strain a venit pentru a prezenta oficial o donație de carți, elemente de mobilier, echipamente și jocuri dedicate activitaților de tip STEM, achiziționate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

