- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, se afla in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. De altfel, Ambasada SUA a confirmat pentru AGERPRES ca ambasadorul Klemm are programata, miercuri, o intalnire cu Liviu Dragnea. AGERPRES/(AS - autor: Livia Popescu, editor: Florin…

- Liviu Dragnea, intalnire cu ambasadorul SUA, Hans Klemm, la Parlament, au prcizat surse PSD pentru Libertatea. Președintele Camerei Deputaților l-a primit pe oficialul american la biroul de la Parlament, dar intalnirea nu a fost anunaata oficial pe agenda de lucru a președintelui Camerei Deputaților. …

- Forumul Democrat al Germanilor din Romania condamna cu fermitate afirmațiile facute de senatorul maramureșan Liviu Pop. FDGR spune ca declarațiile fostului ministru al Educației sunt “calomnii ordinare” și solicita liderilor PSD sa se distanțeze de astfel de afirmații. Forumul Democrat al Germanilor…

- Liderii coalitiei PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au o intalnire, luni, in biroul sefului Camerei Deputatilor, unde discuta, printre altele, despre posibilitatea suspendarii sefului statului Klaus Iohannis, au afirmat surse politice pentru MEDIAFAX.

- "De fiecare data cand Romania trece prin astfel de situatii si din pacate trece destul de des, Guvernul si institutiile din subordinea Guvernului cu atributii in acest domeniu trebuie sa actioneze. Si eu zic ca au actionat bine, in limita posibilitatilor pe care le poti avea - umane si materiale…

- Scenele violente petrecute miercurea trecuta pe holul Camerei Deputaților și transmise in direct au continuat cu un razboi verbal nevazut, in spatele ușilor inchise, intre politicienii afl ați la guvernare și cei din opoziție. Indiferent de culoarea politica, toți au recunoscut ca lucrurile au ajuns…

- Unul dintre marile proiecte prezentate de Liviu Dragnea in campania electorala din 2016, Fondul Suveran de Investiții este aproape de votul final in Camera Deputaților. Proiectul a trecut de Senat, dar și de Comisia Economica din Camera Deputaților și va ajunge la votul final de, miercuri, din plenul…