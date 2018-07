Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, in luna martie, a aprobat memorandumul prin care Damen, care cumparase 51% din acțiuni de la coreeni, cesioneaza, cu titlu gratuit, 2% statului roman, guvernul a adoptat, astazi, o Ordonanța de Urgența care modifica Ordonanța privind guvernanța corporativa a intreprinderilor publice. Schimbarea…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar fi amanat ședința de Guvernul comuna, care ar fi trebuit sa o aiba loc, in luna august, la București, alaturi de omologul roman Viorica Dancila, potrivit unui anunț facut pe Twitter de jurnalistul israelian Attila Somfalvi, relateaza Mediafax.

- "Pentru beneficiarii de pensii militare, aprobarea acestei legi inseamna o reducere cu peste 30% a valorii pensiilor. Motiv pentru care solicitam, alaturi de structurile asociative ale pensionarilor militari, ca aceasta lege sa fie retrimisa la Comisiile de specialitate ale Parlamentului…

- Reprezentanții militarilor, polițiștilor și angajaților din penitenciare se opun și cer o dezbatere reala. Potrivit unui comunicat transmis de Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor, plenul Camerei Deputatilor are, azi 20 iunie 2018, la pozitia 42 pe ordinea de zi, Proiectul…

- Deputatii au respins cu 324 de voturi contra 298 acest amendament ce i-ar fi conferit parlamentului dreptul de a retrimite guvernul la masa de negocieri in cazul in care acordul obtinut cu Bruxellesul nu ar fi convenit.Acest vot a fost obtinut in urma unor discutii recente intre guvernul…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, declara, intr-un comunicat transmis vineri AGERPRES, ca la editia de anul acesta a Bookfest misiunea diplomatica isi propune sa aprofundeze "puternicele legaturi de prietenie" Romania-SUA. In acest an, SUA este tara invitata de onoare…

- "Centrul de dezvoltare Amazon Romania va continua sa se concentreze pe crearea unor caracteristici noi si inovatoare ale tehnologiei Amazon, incluzand construirea limbajului din spatele dispozitivului Alexa, dar si asupra tehnologiilor cheie care formeaza fundatia AWS", se arata in comunicat.…