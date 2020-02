Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general Gabriela Firea a declarat, luni seara, ca inainte de cea mai mare avarie termica din ultimii 20 de ani, din Capitala, a primit amenințari și mesaje ca ceva rau se va intampla in București cu rețeaua de termoficare și ca se va da vina pe ea, pentru a pierde alegerile.Citește…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat, joi, ca, in sezonul 2019 – 2020, s-au inregistrat zece decese provocate de gripa, la pacienti din mai multe judete. In Prahova si in municipiul Bucuresti au fost cate doi pacienti care au decedat si la care medicii au confirmat virus gripal.…

- Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, l-a primit astazi, la sediul MADR pe E.S. Adrian Zuckerman, Ambasadorul SUA la Bucuresti. Din delegatia Ambasadei SUA a facut parte si Jonn Slette, atasat agricol si Monica Dobrescu, specialist pe probleme de agricultura. La intalnire…

- „Romanii au suferit destul, acum este momentul ca ei sa prospere. Acum este timpul ca toti romanii sa isi creasca nivelul de trai, nu doar elita si cei cu legaturi politice“, a transmis ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Adrian Zuckerman, intr-un mesaj de Anul Nou.

- Acuze intre ambasadele de la București. Ambasada Chinei in Romania il acuza pe Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA la București, ca a „ponegrit” fara temei tehnologia chineza 5G, informeaza Mediafax.„Ambasadorul SUA a ponegrit tehnologia chineza 5G fara temei și ne opunem ferm acestui lucru. De mult timp…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti "a ponegrit tehnologia chineza 5G fara temei", a afirmat purtatorul de cuvant al Ambasadei Chinei la Bucuresti, Tang Fujian, intr-un comunicat transmis marti, remis agerpres.ro. Potrivit sursei citate, vineri, ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, "a facut o…

- Romania devine a 60-a dintre tarile si regiunile pe care Banca Chinei le acopera, iar prin infiintarea sucursalei de la Bucuresti va creste capacitatea serviciilor bancii in Europa Centrala si de Est, participand la construirea initiativei "O centura, un drum", a declarat, luni, presedintele Consiliului…

- Ambasada SUA la Bucuresti anunta, sambata, ca ambasadorul Hans Klemm si-a incheiat mandatul si a parasit Romania, in cursul acestei zile. "Va multumesc pentru caldura cu care m-ati primit peste tot in Romania. Sarbatori fericite tuturor!", este mesajul pe care l-a transmis ambasadorul Hans Klemm, potrivit…