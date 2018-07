Intrebat daca fortele democratice ar trebui sa intervina in privinta legilor justitiei din tarile membre NATO sau UE, ambasadorul american a declarat: "Romania incearca sa isi consolideze institutiile democratice, inclusiv un sistem judiciar independent. In anumite momente, cand am fost ingrijorati, am incercat, in privat, dar si public, sa ne facem cunoscute grijile. Recent, legat de securitatea cibernetica, terorism si crima organizata”.



El a facut referire si la investitorii americani, prezenti in fiecare sector economic din Romania si a spus ca a indemnat mereu Guvernul sa fie…