Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite sunt pregatite sa ofere ajutor medical Romaniei, dar și consiliere, in urma tragediei de la Spitalul Judetean Piatra Neamt. Afirmația aparține ambasadorului Statelor Unite ale Americii la Bucureți, Adrian Zuckerman, care se afla, astazi, in vizita la Iași. El a subliniat faptul ca spitalele…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a transmis un mesaj de condoleante pentru familiile celor care au murit in incendiul de la spitalul din Piatra Neamt.Ambasadorul Zuckerman, in numele Presedintelui Trump si al poporului Statelor Unite, transmite sincere condoleante familiilor celor care…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, afirma ca strategia Partidului Comunist din China "este clara: dominarea retelelor 5 G si extinderea capacitatii de supraveghere prin companii precum Huawei". "Statele, companiile si cetatenii trebuie sa poata avea incredere ca retelele 5G nu vor reprezenta…

- Cei care au participat si au ajutat la privarea poporului roman de statul de drept si care s-au pretat la fapte de coruptie nu vor avea sprijinul Statelor Unite ale Americii, a declarat ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, informeaza Agerpres.

- „Ambasada SUA in Romania folosește informații selective pentru a defaima compania Huawei” Dupa ce Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, a acuzat in cadrul unei editorial ca ”Huawei și stapanii ei comuniști chinezi au lansat recent o campanie de dezinformare lipsita de rușine incercand sa…

- Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, a scris un nou editorial cu privire la situația companiei Huawei in lume, cat și in Romania și pe care o acuza ca "merge in direcția greșita - corupție, crima și comunism".

- Medicii legiști nu au confirmat spusele mamei celor doi copilasi, care au murit intoxicați. Aceasta le-ar fi declarat oamenilor legii ca micutii au mancat struguri stropiti cu pesticide. Conform rapoartelor elaborate in urma necropsiei, cauza preliminara este intoxicatia, insa substanta care a cauzat…