Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman saluta decizia Curtii Europene a Drepturilor Omului privind-o pe Laura Codruta Kovesi

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Adrian Zuckerman, saluta decizia CEDO in cazul Laurei Codruta Kovesi si considera ca aceasta hotarare reprezinta un "semnal de alarma impotriva interventiei politicului in justitie in scopul evitarii investigatiei penale". "Curtea Europeana…

- Ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, reactioneaza la decizia CEDO in cazul Kovesi. Acesta se declara de acord cu presedintele Iohannis si afirma ca decizia CEDO este un semnal de alarma cu privire la implicarea politicului in justitie. Declaratia ambasadorului vine insa la doar doua luni…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a declarat marti ca decizia CEDO in ce o priveste pe Laura Codruta Kovesi sanctioneaza o procedura care tine de drepturi si libertati, iar PSD "nu are niciun fel de vina" in acest caz. "Primul comentariu pe care il facem este acela cu care v-am obisnuit,…

- Valer Dorneanu, președintele CCR, a reacționat imediat dupa ce Curtea Europeana a Drepturilor Omului i-a dat caștig de cauza Laurei Codruța Kovesi. Dorneanu a spus ca nu are niciun sentiment legat de victoria fostei șefe DNA.”Nu am niciun sentiment, nici de bucurie, nici de nimic. Nu am de gand sa fac…

- Fostul procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a câștigat marți procesul la CEDO împotriva statului român. Kovesi a intentat procesul dupa ce Curtea Constituționala a României l-a obligat pe președintele Klaus Iohannis sa o revoce din funcție.…