- Ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman, apare intr-un video publicat pe pagina de Facebook a instituției, in care transmite romanilor un mesaj din partea lui ”și a președintelui Trump”: „Paștele este o sarbatoare foarte importanta pentru milioane de oameni din lume. Simbolizeaza nu numai renașterea, dar…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti Adrian Zuckerman afirma in mesajul adresat romanilor de Paste ca aceasta sarbatoare simbolizeaza nu numai renasterea, dar si venirea primaverii, urandu-le un Paste fericit din partea sa si a presedintelui Donald Trump.”Pastele este o sarbatoare foarte importanta pentru…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a afirmat, la intalnirea anuala a membrilor Camerei de Comert Americane din Romania, ca Partidul Comunist Chinez s-ar folosi de moartea a mii de europeni pentru a inmana masti marca Huawei deghizate in donatii umanitare. Totodata, el a elogiat masurile…

- Stimate domnule ambasador, Va scriu pentru a doua oara (ultima) in calitate de cetațean american platitor de taxe, considerand ca am dreptul sa pun intrebari, sa primesc raspunsuri și eventual sa contest prestația Dvs. ca diplomat trimis de președintele Donald Trump sa reprezinte Statele Unite ale Americii…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a afirmat vineri, la fabrica Ford din Craiova, ca Romania a facut pasi importanti si are potentialul sa devina lider regional, insa pentru a valorifica acel potential, mai are nevoie de munca si de lideri vizionari, "precum presedintele Iohannis si…

- Statele Unite ale Americii sunt un partener strategic esential pentru Romania, afirma vicepremierul Raluca Turcan, dupa ce miercuri a avut o intrevedere cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman. "L-am asigurat astazi pe domnul Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA in Romania, ca are in acest Guvern…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, susține ca SUA vor sa elimine vizele pentru Romania, dar exista o lege care spune ca rata de respingere a candidatilor trebuie sa fie de sub 3% si acum e in jur de 10%.