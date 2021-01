Ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman, final de mandat

Stiri pe aceeasi tema

- Deschiderea la Timișoara a unei filiale a Camerei de Comerț Americane in Romania, dar și amenajarea unei secții dedicate Revoluției in cadrul Muzeului Victimelor Comunismului, care se va deschide la Washington, au fost principalele subiecte discutate de președintele CJ Timiș, Alin Nica, in cadrul unei…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul pentru decorarea ambasadorului Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Adrian Zuckerman. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in semn de "inalta apreciere pentru intreaga activitate desfasurata pe parcursul mandatului sau in…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit luni, la sediul MAE, pe ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Adrian Zuckerman, in vizita de ramas-bun. Oficialul american s-a evidentiat printr-o relatie buna cu guvernarea liberala de la Bucuresti, dar si prin atacurile la adresa PSD, despre…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu l-a primit luni, la sediul MAE, pe ambasadorul Statelor Unite la București, Adrian Zuckerman, in vizita de ramas-bun. Mandatul lui se incheie brusc imediat dupa evenimentele din SUA legate de insurecția fanilor lui Donald Trump asupra Capitoliului.…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a avut luni o intalnire de lucru, in sistem de videoconferinta, cu oficiali americani din cadrul Departamentului de Stat, tema discutiilor fiind legata de combaterea traficului de persoane in Romania. Potrivit unui comunicat al MJ, din partea americana au participat…

- Virgil Popescu, Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a avut o intalnire de lucru cu o delegație a Eximbank USA, condusa de presedintele Eximbank USA, Kimberly Reed. La aceasta intalnire au participat și E.S. Adrian Zuckerman, Ambasadorul SUA la București și Adrian Constantin Volintiru,…

- sursa foto: Facebook\ U.S. Embassy Bucharest Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman și președinta bancii de Export-Import a Statelor Unite, Kimberly Reed, au vizitat, marți, centrala nucleara de la Cernavoda pentru a discuta pe marginea acordului de finanțare in valoare de 7 miliarde de dolari, incheiat recent…